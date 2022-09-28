Оренбург, 28 сентября, 2022, 21:22 — ИА Регнум. 28 сентября футбольный клуб «Оренбург» в матче третьего тура группового этапа ФОНБЕТ Кубка России одержал победу над московским «Динамо» в серии пенальти со счетом 4:3. Основное время встречи завершилось со счетом 2:2.

Алексей Колчин ИА REGNUM «Динамо»

Забитыми мячами в составе гостей отметились Арсен Захарян (42’ Федор Смолов) и Вячеслав Грулев (59’). Голы «Оренбурга» забили Александр Павловец (82’) и Владимир Сычевой (89’). Единственную красную карточки получил Николай Титков.

Составы команд:

«Оренбург»: Гошев, Малых (Полуяхтов, 56’), Павловец, Хотулев (Гойкович, 46’), Флорентин (Аюпов, 56’), Эктов, Капленко, Титков, Гурциев (Сычевой, 72’), Акоста (Ковалев, 46’), Оганесян.

«Динамо»: Лещук, Паршивлюк, Маришаль, Кутицкий, Лаксальт (Скопинцев, 78’), Норманн, Захарян, Фомин, Макаров (Лесовой, 47’), Смолов (Тюкавин, 72’), Грулев (Гладышев, 72’).