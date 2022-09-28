Москва, 28 сентября, 2022, 21:21 — ИА Регнум. Американская сторона порекомендовала своим гражданам ехать из России. Об этом говорится в опубликованном 28 сентября заявлении посольство США в РФ.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

Отметив, что американским гражданам «не следует посещать Россию», диппредставительство заявило, что путешествующим сейчас по РФ или проживающим в стране «следует незамедлительно покинуть» её.

Это следует сделать очень оперативно — «пока остаются ограниченные возможности для коммерческих поездок». Американская сторона указала на то, что мобилизованы могут быть в России люди с двойным гражданством.

«Возможности посольства Соединённых Штатов по оказанию помощи гражданам США и условия, включая доступность транспорта, могут неожиданно стать ещё более ограниченными», — заявили в посольстве.