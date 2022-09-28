Курган, , 21:19 — REGNUM Взрыв на газопроводе в Северном море подводит жирную черту эпохе общества потребления. Об этом написал губернатор Курганской области Вадим Шумков в своём телеграм-канале.

Северный поток Иван Шилов © ИА REGNUM

«Представители общества потребления, как только заканчивается то, что можно потреблять, могут активно начать потреблять друг друга. Стримеры, стендаперы, тик-токеры и прочая тв-инет псевдозанятая общественность стране в таком количестве больше не нужны. Стране, которая занимает территории от океана до океана, нужно поднимать миллионы гектаров земли еще пока не работающих сельхозугодий», — отметил Вадим Шумков.

Глава Зауралья добавил, что в России нужно строить и ремонтировать десятки тысяч километров дорог и тысячи мостов. Необходимо проводить новую масштабную индустриализацию и срочно создавать и внедрять новые разработки в различных отраслях.

«Нужно защищать землю, оставленную нам предками. Для этого нужны миллионы подготовленных и обученных кадров. Целевым образом. Планово. Срочно. Для созидания, развития и защиты. Иначе — самоедство», — высказался по поводу тектонических изменений в экономике страны губернатор Курганской области.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, журналист шведского телеканала SVT Карл Фрид Клеберг заявил, что в районе утечек газа на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» зафиксировали два мощных подводных взрыва.

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