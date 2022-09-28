Санкт-Петербург, , 21:32 — REGNUM Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов во время посещения 28 сентября военкоматов Адмиралтейского и Кировского районов города проверил ход частичной мобилизации и оказал содействие добровольцам, которые хотят присоединиться к российской армии в зоне проведения специальной военной операции. Тем временем правительство Петербурга проработало меры по оказанию материально-технической поддержки войсковым частям в ходе частичной мобилизации.

Александр Беглов и один из добровольцев gov.spb.ru

Как рассказал сам Беглов на своей странице в соцсети, за помощью к нему обратился доброволец, который, не дожидаясь повестки, хочет попасть в зону СВО, но его военный билет был утерян.

«Восстановить сложно — живет не по месту прописки, а временная регистрация закончилась. Человек готов встать на защиту России. Распорядился решить вопрос в течение суток и доложить», — поделился губернатор.

Еще один доброволец, по словам Беглова, отслужил по призыву в ВДВ, а теперь вновь хочет оказаться в рядах Вооруженных Сил и быть вместе с друзьями. «Поблагодарил ребят. Продолжу лично контролировать ситуацию с частичной мобилизацией», — пообещал губернатор Петербурга.

На совещании в Смольном в тот же день было принято решение о единовременных выплатах гражданам, призванным на службу в ходе частичной мобилизации. Будут установлены дополнительные меры социальной поддержки семьям мобилизованных, их проинформируют об имеющихся социальных льготах и гарантиях.

Кроме того, Александр Беглов в соцсети пообещал следить за вопросами соблюдения трудовых и социальных прав мобилизованных граждан, заботиться об их семьях.

«Обращаюсь к тем, кто получил повестку, но по разным причинам не подлежит мобилизации: отправляясь в военкомат, возьмите документы, подтверждающие ваше право на отсрочку. Пишите мне на страницу обо всех спорных ситуациях. Каждую возьму на личный контроль», — заявил губернатор Петербурга.

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