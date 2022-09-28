* Meta — запрещённая в России организация

28 сентября 2022 | Время чтения 3 мин

Ксаверий де Местр, , 22:00 — REGNUM Новость о том, что компания Meta (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пресекла деятельность китайских хакеров, якобы пытавшихся повлиять на американских интернет-пользователей в преддверии промежуточных выборов в ноябре, вызвала недоверие среди американцев, которые обвинили США в том, что они разыгрывают стереотипную карту китайской угрозы.

США и Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

Компания утверждает, что китайская группировка создавала поддельные аккаунты в социальных сетях. Несмотря на то что группа была небольшой, данный эпизод разрекламировали как значительный, поскольку неизвестные хакеры якобы угрожали вмешательством во внутреннюю политику США.

«По сути, они транслировали идею о том, что Америка — плохая, а Китай — хороший», — рассказал руководитель отдела по борьбе с глобальными угрозами компании Бен Ниммо.

При этом другой высокопоставленный сотрудник компании признал, что нельзя точно сказать, кто в Китае стоял за созданием группы.

Американские интернет-пользователи обсудили ситуацию под соответствующей публикацией The New York Times.

«Опять эти стереотипы о китайской угрозе. Недавно я прочитал книгу «Китай» Эдварда Рутерфурда. Во время чтения мне не давала покоя мысль о том, что стереотип о китайцах как о продажных, подлых и двуличных людях не может быть полной правдой», — пишет Russell Scott Day.

«Ирония заключается в том, что Китай сам запрещает Meta (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в пределах своих границ!» — восклицает Bruce Stafford.

«Meta (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не сделала ничего, чтобы остановить бот-аккаунты и пропаганду. Зато они постоянно приостанавливают или удаляют аккаунты, которые говорят о реальных проблемах в США. Цукерберг — клоун и ничего не сделает для защиты наших выборов. Он ультраправый миллиардер, который любит монополию», — считает RAC.

Борис Кустодиев. Купец, считающий деньги (фрагмент). 1918.

«Просто удалите социальные сети», — советует Jake.

«Я удалил их еще в 2018 году. Такая пустая трата времени. Мое психическое здоровье мгновенно улучшилось», — отвечает Joel B.

«Китай, вероятно, просто предположил, что раз Соединенные Штаты позволили Байдену сфальсифицировать выборы, то мы не будем возражать, если они попытаются сделать то же самое. Честно говоря, мне лично нужно подумать, кто из них двоих меня больше беспокоит! Возможно, это будет Байден!» — восклицает sbanicki.

«Социальные медиа: в лучшем случае — пустая трата времени и передача личной информации корпорациям; в худшем — средство распространения пропаганды!» — уверен Sixofone.

«У нас слишком много крайне неверных, антикитайских комментариев. От этого у меня сердце плачет. Это напоминает 50–60-е годы», — жалуется Shmoo.

«Кому какое дело, когда вся Америка нелепо скачала Tiktok — по сути, китайскую соцсеть. Самой большой ошибкой было разрешить Tiktok в США», — уверен MikeN.

«А, понятно. Компания, которая сознательно и без угрызений совести создавала, совершенствовала, распространяла и продавала самую эффективную в мире пропаганду, нашла небольшой антидемократический узел, отключила его и теперь хвастается этим», — осуждает Mark Gardiner.

«Я в замешательстве. Разве не считается нормой влиять на внутреннюю политику иностранной страны ненасильственными методами? Если нет, то почему мы так вмешиваемся в дела киевского режима?» — иронизирует Luis.

Напомним, что администрация президента США Джо Байдена занималась цензурой социальных сетей совместно с руководством этих онлайн-сервисов. Об этом говорится в совместном заявлении генпрокуроров американских штатов Луизиана и Миссури Джеффа Лэндри и Эрика Шмитта.

Отмечается, что Белый дом, ФБР, министерство внутренней безопасности США, американский минздрав, центры по контролю и профилактике заболеваний, минфин, избирком и агентство по кибербезопасности регулярно работали совместно с руководством соцсетей, включая Meta (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и Twitter. Однако минюст США отказался предоставлять подробности по такому взаимодействию. В связи с этим прокуроры решили направить прошение в федеральный суд.

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