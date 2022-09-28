Москва, , 21:11 — REGNUM Популярный певец Дима Блин признался, что не видит смысла в отмене концертов из-за частичной мобилизации в России. Соответствующий пост он разместил на своей странице в Instagram (организация, деятельность которой запрещена в РФ) 28 сентября.

Дима Билан на концерте в Самаре Samadm.ru

«Я не буду отменять концерты, ибо это не честно! Оставить нас без этой энергии, которая и строить, и жить помогает! Я здесь, где меня ждут! А меня ждут и спасибо вам за это! Это взаимно!», — написал артист. Билан также пообещал, что перечислит часть вырученных от гастролей средств на помощь детским домам, школам и нуждающимся.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, Стас Михайлов отменил концерт в подмосковном городе Люберцы из-за частичной мобилизации в России. По мнению музыканта, в настоящий момент «не совсем уместно» проводить выступления.

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