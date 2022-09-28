Москва, 28 сентября, 2022, 20:59 — ИА Регнум. Курс рубля заметно укрепился по отношению к доллару и евро на торгах в среду, 28 сентября. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар и евро

К завершению торгов в 19:00 курс доллара расчётами на «завтра» составил 57,54 рубля, что на 92 копейки ниже уровня закрытия предыдущей торговой сессии.

В свою очередь курс евро за день опустился на 68 копеек и к закрытию составил 55,48 рубля.