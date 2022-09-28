Москва, , 20:58 — REGNUM Законопроект, по которому предлагается использовать в качестве источников формирования средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) отсроченные страховые взносы, внесен правительством РФ в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 28 сентября.

Госдума Иван Шилов © ИА REGNUM

Документ предусматривает поправки в Бюджетный кодекс РФ и отдельные законодательные акты.

В законопроекте предлагается закрепить, что источником формирования средств ФНБ в 2023 году могут выступать средства, поступающие из бюджетов государственных внебюджетных фондов РФ за счет доходов от поступления страховых взносов, срок уплаты по которым в 2022 году продлен на 12 месяцев организациям и индивидуальным предпринимателям отдельных видов экономической деятельности.

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