Санкт-Петербург, 28 сентября, 2022, 21:10 — ИА Регнум. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко 28 сентября назначил своего помощника подполковника в отставке Сергея Мачинского спецпредставителем по взаимодействию с воинскими частями в зоне специальной военной операции, в которых проходят службу жители Ленобласти.

t. me/drozdenko_au_lo Сергей Мачинский и Александр Дрозденко

По словам Дрозденко, Мачинский «будет на связи с родственниками мобилизованных, организовывать отправку всего, что нужно в быту, в зону спецоперации, передавать видеосообщения и письма от родных и обратно — от самих солдат и офицеров домой». Кроме того, спецпредставитель будет владеть информацией о раненых бойцах из Ленобласти.

«Связаться с Сергеем Мачинским можно через его страницу «ВКонтакте», — написал Дрозденко в своем Telegram-канале.

Губернатор Ленобласти также сообщил, что по решению областного штаба по частичной мобилизации в районах будут созданы группы численностью в 2-3 человека для взаимодействия с семьями мобилизованных граждан и их поддержки в бытовых вопросах. «Эти же сотрудники будут на связи с Сергеем Мачинским, моим представителем в зоне СВО», — пояснил Дрозденко. Тем временем комиссия по мобилизации продолжит изучение случаев возможных нарушений.

А вечером 28 сентября в администрациях и домах культуры Ленобласти проходят встречи с семьями и близкими мобилизованных. На их вопросы отвечают главы районных администраций и представители военкоматов.

«Военкомы выслушивают все жалобы и обращения для принятия решений в случае нарушений призыва. Представители администраций отвечают на вопросы про сохранение рабочих мест, зарплаты, льготы детям и родителям мобилизованных», — сообщили в пресс-службе администрации Ленобласти.