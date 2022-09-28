Москва, 28 сентября, 2022, 20:55 — ИА Регнум. «Газпром нефть» ввела в эксплуатацию новую нефтегазовую инфраструктуру на Чаяндинском месторождении. Старт работе производственного комплекса дали председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер и председатель правления «Газпром нефти» Александр Дюков.

Пресс-служба «Газпром нефть»

Чаяндинское месторождение — один из ключевых проектов «Газпрома» на Востоке России. Месторождение в Якутии является ресурсной базой для стратегических магистральных систем транспортировки газа и нефти — «Сила Сибири» и Восточная Сибирь — Тихий океан (ВСТО). «Газпром» ведет масштабную разработку многокомпонентных запасов Чаяндинского месторождения, «Газпром нефть» разрабатывает трудноизвлекаемые нефтяные запасы. Как отмечают в компании, с запуском производственного комплекса ежегодный уровень поставок нефти с Чаяндинского месторождения на рынки Азиатско-Тихоокеанского региона достигнет 1,9 млн тонн. Кроме того, из нефтяных оторочек будет добываться 2,2 млрд куб. м газа.

«Мы последовательно наращиваем нашу добычную и транспортную инфраструктуру в восточных регионах, — заявил Алексей Миллер. — Конечной целью является соединение Единой системы газоснабжения в европейской части России с той инфраструктурой, которую мы уже создали на Востоке. В рамках Восточной газовой программы мы также последовательно наращиваем экспортный потенциал, который ориентирован в первую очередь на страны Азиатско-Тихоокеанского региона. И эти страны, этот регион, является самым динамичным, быстрорастущим рынком углеводородов в мире».

При проектировании и обустройстве новой инфраструктуры «Газпром нефть» использовала технологии информационного моделирования и создала цифровые двойники ключевых производственных объектов. Применение отечественных блочно-модульных установок сократило объем строительных работ и ускорило реализацию проекта. Более 90% материалов и оборудования, использованных при создании производственного комплекса, изготовлены в России. Инновационные инженерные решения позволили всего за 3 года — в два раза быстрее среднеотраслевых сроков — достичь на месторождении максимального уровня добычи нефти.

«Чаяндинское нефтегазоконденсатное месторождение — уникальное по объёму запасов, одно из крупнейших на востоке нашей страны. «Газпром нефть» ведёт разработку нефтяных пластов Чаянды в рамках долгосрочного рискового операторского договора с «Газпромом», — рассказал Александр Дюков. — Месторождение отличает сложная геология и удаленность от логистических хабов. В преодолении этих вызовов «Газпром нефти» помогли технологические компетенции и успешный опыт разработки трудноизвлекаемых запасов в Арктике».

Большинство процессов на Чаяндинском месторождении автоматизировано и контролируется с помощью цифровых технологий при минимальном непосредственном участии человека, что особенно важно с учетом климатических условий и ограниченной транспортной доступности региона. Основные капитальные объекты и инженерные системы возведены на сваях с термостабилизацией для исключения воздействия на вечномерзлые грунты.

Запуск инфраструктуры, сообщили в «Газпром нефти», позволит создать якорный актив для дальнейшей эффективной разработки компанией ресурсной базы в Восточной Сибири.

Оператором разработки газовой части Чаяндинского месторождения выступает «Газпром добыча Ноябрьск», оператором проекта разработки трудноизвлекаемых нефтяных залежей — «Газпромнефть-Заполярье».