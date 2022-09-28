Вашингтон, , 21:04 — REGNUM Министерство обороны США объявило о новом наборе военной помощи киевскому режиму общей стоимостью $1,1 млрд, сообщает 28 сентября агентство France-Presse.

Партия военной помощи от США киевским нацистам © Министерство обороны Киевского режима

По заявлению Пентагона, в составе нового пакета Киев должен получить реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, комплексы борьбы с беспилотниками, 150 бронеавтомобилей Humvee, контрбатарейные радары и боеприпасы.

С учётом этого набора, отмечает France-Presse, Вашингтон с февраля 2022 года официально потратил на помощь Киеву $16,2 млрд.

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