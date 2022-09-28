Архангельск, 28 сентября 2022, 20:48 — REGNUM Получившие повестки и прибывшие в призывные пункты жители Архангельской области вернутся домой. Решение об этом принято в Минобороны РФ, сообщил в соцсетях губернатор региона Александр Цыбульский.

Частичная мобилизация
Частичная мобилизация
Mil.ru

«Нет необходимости оставаться на сборных пунктах, особенно тем, кто прибыл из районов. Дома точно лучше. Как только будут названы даты следующего набора в рамках частичной мобилизации, в организованном порядке продолжим работу», — сообщил глава региона.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, мобилизованных жителей Вологодчины отправили домой из-за нехватки мест в учебной части.