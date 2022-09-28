Архангельск, 28 сентября, 2022, 20:48 — ИА Регнум. Получившие повестки и прибывшие в призывные пункты жители Архангельской области вернутся домой. Решение об этом принято в Минобороны РФ, сообщил в соцсетях губернатор региона Александр Цыбульский.

Mil.ru Частичная мобилизация

«Нет необходимости оставаться на сборных пунктах, особенно тем, кто прибыл из районов. Дома точно лучше. Как только будут названы даты следующего набора в рамках частичной мобилизации, в организованном порядке продолжим работу», — сообщил глава региона.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, мобилизованных жителей Вологодчины отправили домой из-за нехватки мест в учебной части.