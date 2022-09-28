Мелитополь, Бывш. УССР, , 20:47 — REGNUM Когда Запорожская область будет полностью свободна от бандеровских боевиков, на освобождённой части также пройдёт референдум о воссоединении с Россией, рассказал 28 сентября председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в эфире РБК.

Референдум в Мелитополе Александр Полегенько © ИА REGNUM

Отметив, что к настоящему моменту от ВСУ в ходе спецоперации освободили порядка трёх четвертей Запорожской области, или 73% территории, Рогов признался, что получил тысячи сообщений от жителей региона, которые тоже хотели проголосовать на референдуме о воссоединении с Россией. Ведь людям важно самим решать свою судьбу.

Владимир Рогов «Поэтому после освобождения областного центра Запорожья там тоже будет проведён референдум по определению его судьбы».

Напомним, по итогам состоявшегося 23–27 сентября референдума за воссоединение с Россией проголосовали 93,11% жителей Запорожской области.

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