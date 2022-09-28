Рогов сказал, что референдума ждут на остальной части Запорожской области
Мелитополь, 28 сентября, 2022, 20:47 — ИА Регнум. Когда Запорожская область будет полностью свободна от бандеровских боевиков, на освобождённой части также пройдёт референдум о воссоединении с Россией, рассказал 28 сентября председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в эфире РБК.
Отметив, что к настоящему моменту от ВСУ в ходе спецоперации освободили порядка трёх четвертей Запорожской области, или 73% территории, Рогов признался, что получил тысячи сообщений от жителей региона, которые тоже хотели проголосовать на референдуме о воссоединении с Россией. Ведь людям важно самим решать свою судьбу.
Напомним, по итогам состоявшегося 23–27 сентября референдума за воссоединение с Россией проголосовали 93,11% жителей Запорожской области.