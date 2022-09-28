Вашингтон, , 20:47 — REGNUM Вертолёты ВМС США неоднократно в течение сентября совершали вылеты в районы, где позднее были совершены диверсии на газопроводах «Северный поток», сообщают 28 сентября авиамониторинговые интернет-ресурсы.

Вертолёт SH-60 U.S. Navy

В частности, по данным сервисов Flightradar24 и ads-b. nl, американские военно-морские вертолеты Sikorsky SH-60/MH-60 Seahawk с позывным FFAB123 совершали полёты над данным районом в начале и середине сентября текущего года.

Кроме этого, в июне 2022 года в районе острова Борнхольм, где произошли повреждения газопроводов, проходили военно-морские учения НАТО BALTOPS 22. В ходе этих учений ВМС США активно экспериментировали с подводными беспилотниками, о чём рассказывалось на страницах журнала Sea Power — официального издания Лиги ВМС США.

«BALTOPS предоставляет американским научно-исследовательским, конструкторским и торговым компаниям уникальную возможность применять новые технологии подводных беспилотных аппаратов в реальных условиях», — сообщало издание.

Напомним, по данным сейсмологов Швеции и Дании, в районе газопроводов «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» были отмечены подводные сотрясения, очень похожие на взрывы мощностью около 100 кг тротила.

Кроме того, американские СМИ напоминают, что еще в начале февраля 2022 года президент США Байден заявил о способности и желании уничтожить газопровод «Северный поток».

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