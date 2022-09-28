Москва, 28 сентября, 2022, 20:33 — ИА Регнум. Законопроект о продлении до 2026 года срока приостановления компенсации в полном объеме сбережений, которые были помещены во вклады в Сбербанк России до 20 июня 1991 года, внесен правительством РФ в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 28 сентября.

Иван Шилов ИА REGNUM Госдума

Документ был подготовлен в соответствии с проектом федерального бюджета на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов. Законопроект предусматривает продление срока приостановления действия закона «О базовой стоимости необходимого социального набора» до 2026 года.

Как пояснили в правительстве, по закону «О восстановлении и защите сбережений граждан Российской Федерации» государство гарантирует восстановление и обеспечение сохранности ценности гарантированных сбережений граждан, помещенных на вклады в Сберегательный банк Российской Федерации в период до 20 июня 1991 года, на вклады в организации государственного страхования Российской Федерации по договорным видам личного страхования в период до 1 января 1992 года, в государственные ценные бумаги СССР и РСФСР, размещение которых производилось на территории РСФСР в период до 1 января 1992 года. Восстановление сбережений предусмотрено осуществлять путем перевода их в целевые долговые обязательства РФ с использованием долгового рубля.

В соответствии с законом «О порядке установления долговой стоимости единицы номинала целевого долгового обязательства Российской Федерации» долговая стоимость одного долгового рубля определяется исходя из изменения соотношения контрольной стоимости необходимого социального набора и базовой стоимости данного набора и применяется при использовании и обслуживании целевых долговых обязательств Российской Федерации. Базовая стоимость необходимого социального набора установлена в сумме 464 рублей СССР.

Вместе с тем федеральные законы, предусматривающие перевод вкладов в целевые долговые обязательства Российской Федерации и порядок их обслуживания, не приняты.

Как пояснили в правительстве, при переводе всех гарантированных сбережений граждан в целевые долговые обязательства Российской Федерации объем средств, необходимый на их погашение, в 2023 году — 62,7 трлн рублей, в 2024 году — 65,6 трлн рублей, в 2025 году — 68,2 трлн рублей.