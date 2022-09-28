Москва, 28 сентября, 2022, 20:30 — ИА Регнум. Потребительские цены на бензин в России в августе выросли на 0,3% по сравнению с июлем, а рост цен в годовом выражении замедлился до 2,7% с 3,8% в предыдущем месяце. Соответствующие данные приводит 28 сентября Росстат.

Иван Шилов ИА REGNUM Бензин

При этом цены на бензин у производителей в августе выросли на 26,7%, а в годовом выражении — снизились на 24,8%.

Согласно данным Росстата, в течение месяца потребительские цены на бензин в среднем по стране в 2,6 раза превышали цены от производителей.

Рост потребительских цен на бензин на 0,4% и более в августе наблюдался в 36 российских регионах. Наиболее существенно он подорожал в Коми — на 8,3%.

Снижение цен зафиксировано в Магаданской области — на 2,8%, Самарской области — на 0,3%, Алтайском крае — на 0,1%.

В Москве цены на бензин за месяц выросли на 0,3%, в Санкт-Петербурге — на 0,5%.