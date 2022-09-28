Вашингтон, , 20:42 — REGNUM Частный сектор США выделит $8 миллиардов на борьбу с голодом в Соединённых Штатах после того, как правительство не продлило срок действия программ по поддержке питания времен пандемии, распространяющихся на всеобщее школьное питание и увеличение помощи продовольственным банкам, сообщает Reuters.

Белый дом Alex Proimos

Данное заявление сделал президент США Джо Байден в рамках саммита Белого дома, посвященного вопросам голода, питания и здоровья.

Напомним, что Байден задался целью к 2030 году покончить с голодом в США и снизить количество заболеваний, связанных с плохим питанием.

Отметим, ранее стало известно о краже в США сотен миллионов федеральных денег, которые должны были быть потрачены на продовольственную помощь во время пандемии коронавируса.