28 сентября 2022 | Время чтения 1 мин

Александр Полегенько, , 21:25 — REGNUM Около 600 крымчан и севастопольцев, призванных в рамках частичной мобилизации, торжественно проводили на службу 27 сентября на площади Нахимова в Севастополе.

Торжественные проводы группы мобилизованных на площади Нахимова в Севастополе Александр Полегенько © ИА REGNUM

Торжественные проводы группы мобилизованных на площади Нахимова в Севастополе Александр Полегенько © ИА REGNUM

Торжественные проводы группы мобилизованных на площади Нахимова в Севастополе Александр Полегенько © ИА REGNUM

Торжественные проводы группы мобилизованных на площади Нахимова в Севастополе Александр Полегенько © ИА REGNUM

Торжественные проводы группы мобилизованных на площади Нахимова в Севастополе Александр Полегенько © ИА REGNUM

Торжественные проводы группы мобилизованных на площади Нахимова в Севастополе Александр Полегенько © ИА REGNUM

Военнослужащим 47-й мотострелковой дивизии в течение ближайшего месяца предстоят тренировки и боевое слаживание на полигонах Черноморского флота, а затем они приступят к выполнению задач специальной военной операции.

Торжественные проводы группы мобилизованных на площади Нахимова в Севастополе Александр Полегенько © ИА REGNUM

Торжественные проводы группы мобилизованных на площади Нахимова в Севастополе Александр Полегенько © ИА REGNUM

Торжественные проводы группы мобилизованных на площади Нахимова в Севастополе Александр Полегенько © ИА REGNUM

Торжественные проводы группы мобилизованных на площади Нахимова в Севастополе Александр Полегенько © ИА REGNUM

Торжественные проводы группы мобилизованных на площади Нахимова в Севастополе Александр Полегенько © ИА REGNUM

Торжественные проводы группы мобилизованных на площади Нахимова в Севастополе Александр Полегенько © ИА REGNUM

Торжественные проводы группы мобилизованных на площади Нахимова в Севастополе Александр Полегенько © ИА REGNUM

В церемонии проводов приняли участие губернатор Севастополя Михаил Развожаев, глава Республики Крым Сергей Аксенов, командующий ЧФ вице-адмирал Виктор Соколов, председатель Законодательного собрания Владимир Немцев, благочинный Севастопольского округа протоиерей Сергий Халюта, ветераны, родственники военнослужащих, юнармейцы, кадеты, молодежные организации.

Торжественные проводы группы мобилизованных на площади Нахимова в Севастополе Александр Полегенько © ИА REGNUM

Глава Республики Крым Сергей Аксенов и губернатор Севастополя Михаил Развожаев Александр Полегенько © ИА REGNUM

Торжественные проводы группы мобилизованных на площади Нахимова в Севастополе Александр Полегенько © ИА REGNUM

Торжественные проводы группы мобилизованных на площади Нахимова в Севастополе Александр Полегенько © ИА REGNUM

Торжественные проводы группы мобилизованных на площади Нахимова в Севастополе Александр Полегенько © ИА REGNUM

Торжественные проводы группы мобилизованных на площади Нахимова в Севастополе Александр Полегенько © ИА REGNUM

«Севастополь гордится своими славными военными традициями. На площади им. Нахимова это чувствовалось как никогда. Было ощущение, что весь город пришёл проводить наших воинов. Ждём наших защитников домой. Гордимся и верим в них!» — написал в телеграм-канале губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Торжественные проводы группы мобилизованных на площади Нахимова в Севастополе Александр Полегенько © ИА REGNUM

Торжественные проводы группы мобилизованных на площади Нахимова в Севастополе Александр Полегенько © ИА REGNUM

Торжественные проводы группы мобилизованных на площади Нахимова в Севастополе Александр Полегенько © ИА REGNUM

Торжественные проводы группы мобилизованных на площади Нахимова в Севастополе Александр Полегенько © ИА REGNUM