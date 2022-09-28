Подгорица, 28 сентября, 2022, 20:22 — ИА Регнум. Потребление домохозяйств в Черногории остается высоким, чему способствует повышение минимальной заработной платы, но инвестиции остаются низкими. Исходные цифры говорят об удовлетворительных показателях туристического сезона, — говорится в сообщении Банка реконструкции и развития.

geralt Двадцать пять процентов

Прямые иностранные инвестиции, в основном из России и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), в основном в сфере недвижимости, увеличились на 80 процентов в годовом исчислении в первой половине этого года.