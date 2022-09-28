Москва, , 20:32 — REGNUM Уголовное дело по статье о международном терроризме в связи с диверсией на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» возбуждено ФСБ, сообщили 28 сентября в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.

ФСБ Securitylab.ru

Надзорное ведомство отметило, что направило в ФСБ материалы по наличию признаков преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 361 УК РФ (акт международного терроризма). Пока идёт предварительное следствие.

Отмечается также, что диверсионными действиями в отношении двух российских газопроводов был причинён существенный экономический ущерб России, поскольку газопроводы необходимы для поставки в ЕС природного газа «как для целей промышленного использования, так и для целей отопления жилых помещений».

Напомним, диверсия, в результате которой были повреждены две нитки «Северного потока» и одна — «Северного потока — 2», осуществились неизвестными в ночь на 26 сентября. Россия требует вынести этот вопрос на обсуждении в СБ ООН.

Читайте ранее в этом сюжете: В Госдуме рассказали о бонусах из-за диверсии на «Северных потоках»