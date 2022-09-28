Кирилл Аверьянов, 28 сентября 2022, 21:51 — REGNUM Визит президента Белоруссии Александра Лукашенко в Абхазию и его встреча с абхазским лидером Асланом Бжанией имеет важное символическое значение и будет иметь далеко идущие политические последствия. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 28 сентября рассказал публицист Константин Двинский.
Публицист предположил, что теперь могут появиться разговоры о включении Абхазии в состав Союзного государства. «Не думаю, что это хорошая идея, у Союзного государства России и Белоруссии уже есть своя история, причём немаленькая, своя идеология — общерусское единство. Абхазия конкретно в этом интеграционном проекте будет смотреться неорганично. При этом следует добиваться членства закавказской республики в Евразийском экономическом союзе и ОДКБ», — считает Двинский.
Политолог Олег Ковалёнок иначе оценивает визит белорусского лидера в Абхазию. По его мнению, Лукашенко «попытается продать Москве абхазский вояж как единственно возможное проявление союзничества в текущих условиях».
Политолог исключил возможность вступления Абхазии в Союзное государство. «Для Лукашенко категорически неприемлемо находиться на одной ступеньке с президентом частично признанного государства. Это был бы слишком чувствительный удар по его самолюбию. К тому же он заинтересован в эксклюзивности своих тесных отношений с Кремлём», — уверен Ковалёнок.
Как сообщало ИА REGNUM, президент Белоруссии Александр Лукашенко 28 сентября впервые совершил визит в Абхазию. В ходе визита состоялась его встреча с президентом республики Асланом Бжанией.