Вашингтон, , 20:21 — REGNUM Экономический ущерб от национальной эпидемии опиоидной зависимости и передозировок обошелся США в 2020 году почти в $1,5 триллиона, и данная цифра будет только расти, сообщает 28 сентября Reuters со ссылкой на доклад Конгресса.

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Во время пандемии коронавируса в США резко возросло число смертей от передозировки опиоидами, в том числе от мощного синтетического обезболивающего фентанила. Это сильно усугубило общенациональный кризис, согласно данным центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC).

«Смертность от наркотиков можно сравнить с ежедневным падением одного самолета Boeing 737, выживших нет. Это поразительное количество смертей», — сказал Дэвид Троун, член объединенного экономического комитета Конгресса (JEC), который подготовил отчет.

В докладе отмечается, что кризис передозировок обошелся экономике США в $1,47 триллиона в 2020 году, что на $487 миллиардов больше, чем в 2019 году.

Напомним, что передозировка фентанила стала основной причиной смерти граждан США в возрасте от 18 до 45 лет, согласно анализу данных правительства США. С 2020 по 2021 год почти 79 тысяч человек в данной возрастной категории— 37 208 в 2020 году и 41 587 в 2021 году — умерли по причине передозировки названого наркотика, сообщает организации Families Against Fentanyl со ссылкой на анализ данных. Даже от коронавируса умерло в разы меньше. Так, с 1 января 2020 года по 15 декабря 2021 года было зарегистрировано порядка 53 тысяч смертей по причине COVID-19 среди американцев в возрасте от 18 до 49 лет, согласно данным центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC).

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