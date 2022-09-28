Москва, 28 сентября, 2022, 20:12 — ИА Регнум. Средняя цена на литр бензина в России за неделю с 19 по 26 сентября выросла на одну копейку и составила 50,77 рубля. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

АЗС

Цена на дизельное топливо за этот же период выросла в среднем на 11 копеек и составила 54,93 рубля за литр.

По состоянию на 26 сентября средняя цена на литр бензина марки Аи-92 составила 47,25 рубля, марки Аи-95 — 51,35 рубля, марки Аи-98 и выше — 60,94 рубля.

Согласно данным Росстата, в течение недели рост цен на бензин наблюдался в 16 российских регионах. Наиболее значительно он подорожал в Оренбургской области — на 0,4%.

Снижение цен зафиксировано в пяти субъектах Федерации, наиболее существенное в Тюменской области (без автономных округов) — на 0,3%.

В Москве и Санкт-Петербурге цены на бензин за неделю в среднем не изменились.