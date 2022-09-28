Новосибирск, 28 сентября, 2022, 20:11 — ИА Регнум. В Новосибирской области часть ранее мобилизованных мужчин вернулась домой. Уже известно о возвращении 16 жителей Доволенского района, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Частичная мобилизация в России

«Из 54 мобилизованных мужчин 26 сентября из Доволенского района, 16 человек возвратили», — сообщается в официальной группе администрации района в соцсети «ВКонтакте».

Уточняется, что восемь из них — получили временную отсрочку для подтверждения заболеваний, ещё восемь человек вернули по различным причинам, которые не позволяют служить (среди них многодетные отцы; двое приписаны в городе Новосибирске; один — госпитализирован).

Как сообщало ИА REGNUM, что ранее военный комиссар Новосибирской области Евгений Кудрявцев сообщил, что для участия в спецоперации на территории бывш. УССР направлены более 2 тысяч новосибирцев — добровольцы и те, кто попал под частичную мобилизацию.

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