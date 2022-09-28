Подгорица, 28 сентября, 2022, 20:07 — ИА Регнум. В последнем отчете Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) сохранил прогноз роста экономики Черногории на этот год на уровне 3,7 процента.

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Согласно опубликованному новому отчету, ожидается, что в следующем году экономика Черногории вырастет на четыре процента. В майских прогнозах экономический рост в следующем году ожидался на уровне 4,5 процента.

«Прогнозируется рост на 3,7 процента в этом году и на четыре процента в следующем, но существует большая неопределенность в отношении перспектив. Ключевые риски для перспектив включают повышенную инфляцию и политическую нестабильность, которые могут задержать государственные инвестиции и усилия по проведению реформ», — отмечается в отчете.