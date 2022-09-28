Москва, , 20:07 — REGNUM Расходы на образование в России в 2023–2025 годах превысят 4 трлн рублей. Как передает корреспондент ИА REGNUM 28 сентября, это следует из проекта федерального бюджета на трехлетку.

Образование Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно документу, бюджетные ассигнования по разделу «Образование» в 2023 году составят 1,39 трлн рублей, в 2024 году — 1,42 трлн рублей и в 2025 году — 1,23 трлн рублей.

По отношению к объему ВВП соответствующего года доля расходов составит в 2023 и 2024 годах — 0,9% и в 2025 году — 0,7%.

Доля в общем объеме расходов федерального бюджета на образование в 2023 году по сравнению с 2022 годом не изменится и составит 4,8%, в 2024 году увеличится и составит 5,0%, в 2025 году уменьшится и составит 4,4%.

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