Вашингтон, , 20:16 — REGNUM Демократы в Конгрессе США обратились к министерству торговли с просьбой ограничить экспорт штурмового оружия и усилить надзор за ним после того, как экс-президент Дональд Трамп смягчил законы об экспорте огнестрельного оружия, чем спровоцировал рост продаж, сообщает 28 сентября Reuters.

Оружие США

Законодатели выразили беспокойство по поводу того, что министерство торговли ослабило надзор за экспортом штурмового оружия, что привело к увеличению прибыли оружейной промышленности.

Напомним, что в 2020 году администрация Трампа упростила законы об экспорте огнестрельного оружия, сделав ответственным за выдачу экспортных лицензий министерство торговли вместо госдепартамента США.