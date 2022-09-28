Краснодар, , 20:04 — REGNUM 28 сентября в Краснодаре на стадионе «Краснодар» футбольный клуб «Краснодар» в матче третьего тура ФОНБЕТ Кубка России 2022/23 сыграет с «Пари Нижним Новгородом». Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени.

ФК «Краснодар»

Бригада арбитров: Роман Сафьян | Дмитрий Семенов | Сергей Каруненко | Анатолий Жабченко.

Стартовые составы команд:

«Краснодар»: Матвей Сафонов, Сергей Волков, Вячеслав Литвинов, Сергей Бородин, Кевин Пина, Михайло Баньяц, Ильзат Ахметов, Алексей Ионов, Джон Кордоба, Жоау Баши.

«Пари Нижний Новгород»: Артур Нигматуллин, Виктор Александров, Кирилл Гоцук, Илья Агапов, Дмитрий Стоцкий, Милсон, Ярослав Михайлов, Эльмир Набиуллин, Мамаду Майга, Дмитрий Рыбчинский, Момо Янсане.