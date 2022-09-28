«Краснодар» объявил составы на матч Кубка России с «Пари НН»
Краснодар, 28 сентября, 2022, 20:04 — ИА Регнум. 28 сентября в Краснодаре на стадионе «Краснодар» футбольный клуб «Краснодар» в матче третьего тура ФОНБЕТ Кубка России 2022/23 сыграет с «Пари Нижним Новгородом». Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени.
ФК «Краснодар»
Бригада арбитров: Роман Сафьян | Дмитрий Семенов | Сергей Каруненко | Анатолий Жабченко.
Стартовые составы команд:
«Краснодар»: Матвей Сафонов, Сергей Волков, Вячеслав Литвинов, Сергей Бородин, Кевин Пина, Михайло Баньяц, Ильзат Ахметов, Алексей Ионов, Джон Кордоба, Жоау Баши.
«Пари Нижний Новгород»: Артур Нигматуллин, Виктор Александров, Кирилл Гоцук, Илья Агапов, Дмитрий Стоцкий, Милсон, Ярослав Михайлов, Эльмир Набиуллин, Мамаду Майга, Дмитрий Рыбчинский, Момо Янсане.