Вашингтон, , 20:04 — REGNUM Вышел трейлер драмы «Тар» режиссёра Тодда Филда. Публикация ролика состоялась 28 сентября на YouTube-канале студии Focus Features.

Кейт Бланшетт Цитата из трейлера к/ф «Тар» режиссёра Тодда Филда

В ролике перед зрителями предстаёт Кейт Бланшетт в образе успешного дирижёра Лидии Тар, которая рискует потерять работу из-за служебного романа. Выход ленты намечен на 7 октября 2022 года.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, Педро Альмодовар отказался от работы в фильме «Руководство для домработниц», главную роль в котором исполнит Кейт Бланшетт. Как признался постановщик, он «перестал чувствовать себя способным полностью реализовать этот фильм».

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