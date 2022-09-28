Вашингтон, 28 сентября, 2022, 20:04 — ИА Регнум. Вышел трейлер драмы «Тар» режиссёра Тодда Филда. Публикация ролика состоялась 28 сентября на YouTube-канале студии Focus Features.

Цитата из трейлера к/ф «Тар» режиссёра Тодда Филда Кейт Бланшетт

В ролике перед зрителями предстаёт Кейт Бланшетт в образе успешного дирижёра Лидии Тар, которая рискует потерять работу из-за служебного романа. Выход ленты намечен на 7 октября 2022 года.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, Педро Альмодовар отказался от работы в фильме «Руководство для домработниц», главную роль в котором исполнит Кейт Бланшетт. Как признался постановщик, он «перестал чувствовать себя способным полностью реализовать этот фильм».