Новосибирск, , 20:02 — REGNUM Избрана мера пресечения депутату Законодательного собрания Новосибирской области Владимиру Лаптеву. Об этом сообщили в Центральном районном суде Новосибирска.

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«В отношении обвиняемого Лаптева избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок один месяц 30 суток, то есть до 26 ноября 2022 года», — уточнили в суде.

При этом постановление суда пока не вступило в законную силу.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Новосибирской области задержан депутат заксобрания Владимир Лаптев, который, предположительно, предложил одному из коллег оплачиваемую из бюджета должность в комиссии областного парламента по экологии, а зарплатную карту забрал себе.

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