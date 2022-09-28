Москва, , 20:07 — REGNUM Народный артист России Дмитрий Певцов 28 сентября посетил объединённый мобилизационный пункт останкинского и бабушкинского военкоматов Москвы на территории 46-го павильона ВДНХ.

Дмитрий Певцов на торжественной церемонии на Поклонной горе Василий Иванов © ИА REGNUM

Он рассказал, что побывал в частях проведения спецоперации, говорил с бойцами. Обратившись к мобилизованным, Певцов напомнил, что на территории б. УССР восемь лет продолжался геноцид, сказал, что гордится теми, кто идёт защищать страну от нацистов.

Дмитрий Певцов «Вы наша защита, вы наша опора, вы наша гордость. Ждём вас с победой!»

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