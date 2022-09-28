Москва, 28 сентября 2022, 20:07 — REGNUM Народный артист России Дмитрий Певцов 28 сентября посетил объединённый мобилизационный пункт останкинского и бабушкинского военкоматов Москвы на территории 46-го павильона ВДНХ.
Он рассказал, что побывал в частях проведения спецоперации, говорил с бойцами. Обратившись к мобилизованным, Певцов напомнил, что на территории б. УССР восемь лет продолжался геноцид, сказал, что гордится теми, кто идёт защищать страну от нацистов.
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