Народный артист России Певцов пожелал мобилизованным вернуться с победой
Москва, 28 сентября, 2022, 20:07 — ИА Регнум. Народный артист России Дмитрий Певцов 28 сентября посетил объединённый мобилизационный пункт останкинского и бабушкинского военкоматов Москвы на территории 46-го павильона ВДНХ.
Василий Иванов ИА REGNUM
Дмитрий Певцов на торжественной церемонии на Поклонной горе
Он рассказал, что побывал в частях проведения спецоперации, говорил с бойцами. Обратившись к мобилизованным, Певцов напомнил, что на территории б. УССР восемь лет продолжался геноцид, сказал, что гордится теми, кто идёт защищать страну от нацистов.
«Вы наша защита, вы наша опора, вы наша гордость. Ждём вас с победой!»