Москва, 28 сентября, 2022, 20:07 — ИА Регнум. Народный артист России Дмитрий Певцов 28 сентября посетил объединённый мобилизационный пункт останкинского и бабушкинского военкоматов Москвы на территории 46-го павильона ВДНХ.

Василий Иванов ИА REGNUM Дмитрий Певцов на торжественной церемонии на Поклонной горе

Он рассказал, что побывал в частях проведения спецоперации, говорил с бойцами. Обратившись к мобилизованным, Певцов напомнил, что на территории б. УССР восемь лет продолжался геноцид, сказал, что гордится теми, кто идёт защищать страну от нацистов.