Москва, 28 сентября, 2022, 19:59 — ИА Регнум. Законопроект об освобождении от налога на имущество призванных на службу по мобилизации внесли в Госдуму депутаты фракции КПРФ во главе с Ниной Останиной, передает корреспондент ИА REGNUM 28 сентября.

Иван Шилов ИА REGNUM Госдума

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Предлагается освободить от уплаты налога на имущество граждан России, призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные силы страны.

Реализация норм потребует поправок в проект федерального бюджета на 2023−2025 годы.