Вашингтон, 28 сентября, 2022, 20:18 — ИА Регнум. Департамент юстиции США выплатит $372 миллионов жертвам мошенника Бернарда Мэйдоффа, в результате чего общая сумма компенсаций превысит $4 миллиарда, сообщает 28 сентября Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Доллар США

Берни Мейдофф, приговоренный к 150 годам заключения за основание крупнейшей финансовой пирамиды в истории США, скончался в 2021 году в федеральной тюрьме в возрасте 82 лет.

Мейдофф входил в число наиболее влиятельных бизнесменов США. Занимал пост председателя совета директоров фондовой биржи Nasdaq. Созданный им фонд Madoff Securities считался одним из наиболее надежных в США. В декабре 2008 года выяснилось, что Madoff Securities представляет собой «финансовую пирамиду». Ущерб от действий афериста был оценен в $50 млрд, а обманутые им инвесторы обвинили его в «финансовом холокосте».

Ранее $14,5 млрд было возмещено жертвам бывшей компании Мейдоффа Bernard L. Madoff Investment Securities.