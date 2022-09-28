Москва, 28 сентября, 2022, 19:58 — ИА Регнум. 28 сентября в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» футбольный клуб ЦСКА в матче третьего тура ФОНБЕТ Кубка России 2022/23 сыграет с «Сочи». Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени.

ЦСКА

Стартовые составы команд:

ЦСКА: Игорь Акинфеев, Виллиан Роша, Бруно Фукс, Кирилл Набабкин, Милан Гаич, Саша Зделар, Максим Мухин, Мойзес, Константин Кучаев, Адольфо Гайч, Иван Обляков.

«Сочи»: Сослан Джанаев, Ваня Дркушич, Артем Мещанинов, Мусса Сиссоко, Тимофей Маргасов, Кирилл Ушатов, Артур Юсупов, Сергей Терехов, Никита Бурмистров, Лука Джорджевич, Тимофей Шипунов.

Матч обслужит бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим. Ассистенты главного судьи — Адлан Хатуев и Алексей Ширяев. Резервный арбитр — Роман Галимов.