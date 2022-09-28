Ярославль, 28 сентября 2022, 20:20 — REGNUM В Ярославле арбитражный суд отменил передачу земли в Тверицах церкви. Об этом сообщает портал YarNews.
Напомним, изначально земля в Тверицах была безвозмездно отдана Ярославской епархии, а после её переуступили частным лицам.
Всего в деле было 8 соответчиков, в том числе и мэрия, Ярославская епархия и двое собственников земли — ЗАО «Локотранс» и «Калужский домостроительный комбинат».
Суд признал незаконным постановление о передаче земли епархии. Теперь участок должен вернуться в муниципальную собственность.
Читайте ранее в этом сюжете: В Ярославле подаренная церкви муниципальная земля стала частной