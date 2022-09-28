Ярославль, 28 сентября, 2022, 20:20 — ИА Регнум. В Ярославле арбитражный суд отменил передачу земли в Тверицах церкви. Об этом сообщает портал YarNews.

Тверицы

Напомним, изначально земля в Тверицах была безвозмездно отдана Ярославской епархии, а после её переуступили частным лицам.

Всего в деле было 8 соответчиков, в том числе и мэрия, Ярославская епархия и двое собственников земли — ЗАО «Локотранс» и «Калужский домостроительный комбинат».

Суд признал незаконным постановление о передаче земли епархии. Теперь участок должен вернуться в муниципальную собственность.