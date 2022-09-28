Херсон, Бывш. УССР, 28 сентября 2022, 19:55 — REGNUM Политикой в России будут и должны заниматься граждане, доказавшие ей верность, и т. ч. на территории Новороссии. Об этом 29 сентября ИА REGNUM заявил публицист и военный блогер Алексей Живов.
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«Политическая атмосфера в России никак не пострадает от того, что в состав России с новыми регионами вольётся большое количество русских людей», — заявил публицист.
Большинство «патриотов неньки» выехали за пределы воссоединяемых земель Новороссии, пояснил Живов. Остались русские патриоты, патриоты Херсона и совершенно аполитичные обыватели,
По мнению публициста, Россия в ближайшем будущем будет политической автократией, даже если внешне сохраниться республиканский подход.
«Во время войны места для политического плюрализма просто нет. Политикой в её новом виде будут заниматься граждане, доказавшие свою верность России. Такие люди есть и в Донецке, и в Херсоне» — заключил Живов.
Напомним, что ранее в ДНР, ЛНР, а также на территории Херсонской и Запорожской областей бывшей УССР прошел референдум о возвращении в состав России.