Москва, 28 сентября, 2022, 19:52 — ИА Регнум. Реальная начисленная заработная плата в России в июле 2022 года снизилась на 6,5% по сравнению с июнем, а в годовом выражении — на 3,2%. Такие данные приводятся в опубликованном 28 сентября докладе Росстата «О социально-экономическом положении России».

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За январь–июль 2022 года реальная заработная плата снизилась на 1,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Среднемесячная начисленная заработная плата в июле, согласно расчётам ведомства, снизилась на 4372 рубля и составила 62 200 рублей. По сравнению с июнем показатель сократился на 6,9%, но в годовом выражении — вырос на 11,4.

За январь–июль текущего года среднемесячная начисленная заработная плата выросла на 12,6% в годовом выражении.