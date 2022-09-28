Москва, , 19:51 — REGNUM 28 сентября московский «Локомотив» в матче третьего тура группового этапа ФОНБЕТ Кубка России 2022/23 разгромил «Химки» со счетом 5:0. Встреча проходила на стадионе «Арена Химки».

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Забитыми мячами в составе «железнодорожников» отметились Педриньо (20’, 36’ Антон Миранчук, 50’ Антон Миранчук, 61’) и Вильсон Изидор (59’). Желтые карточки получили Станислав Магкеев и Антон Миранчук.

Составы команд:

«Химки»: Митрюшкин, Данилкин (Казанцев, 40’), Тихий, Филин, Камлашев (Ахмаев, 25’), Магомедов, Садыгов (Руденко, 46’), Глушаков, Идову, Ломовицкий, Кухарчук (Долгов, 61’).

«Локомотив»: Худяков, Ненахов, Магкеев, Едвай, Тикнизян (Живоглядов, 78’), Марадишвили, Карпукас (Раконьяц, 66’), Керк (Игнатьев, 66’), Миранчук, Педриньо (Куликов, 65’), Изидор (Камано, 66’).