Вашингтон, 28 сентября, 2022, 20:14 — ИА Регнум. Правоохранительные органы США изъяли около 82 фунтов фентанила, а также 10 миллионов таблеток, содержащих данный наркотик, в рамках 126 расследований, проведенных за последние пять месяцев во всех 50 штатах, сообщает 28 сентября UPI со ссылкой на управление по борьбе с наркотиками (DEA) министерства юстиции.

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«Во всех штатах фентанил разрушает судьбы семей и общин, и мы знаем, что ответственность за этот кризис несут жестокие преступные наркокартели», — говорится в заявлении генерального прокурора Меррика Гарланда.

«Министерство юстиции, включая выдающихся профессионалов из DEA, работает над тем, чтобы пресечь и ликвидировать деятельность этих картелей, удалить смертоносный фентанил из наших общин и спасти жизни американцев», — добавляется в заявлении.

Напомним, что передозировка фентанила стала основной причиной смерти граждан США в возрасте от 18 до 45 лет, согласно анализу данных правительства США. С 2020 по 2021 год почти 79 тысяч человек в данной возрастной категории— 37 208 в 2020 году и 41 587 в 2021 году — умерли по причине передозировки названого наркотика, сообщает организации Families Against Fentanyl со ссылкой на анализ данных. Даже от коронавируса умерло в разы меньше. Так, с 1 января 2020 года по 15 декабря 2021 года было зарегистрировано порядка 53 тысяч смертей по причине COVID-19 среди американцев в возрасте от 18 до 49 лет, согласно данным центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC).