Новосибирск, 28 сентября, 2022, 19:50 — ИА Регнум. В Новосибирске общая строительная готовность четвёртого моста через реку Обь превышает 60%. Об этом сообщил концессионер — группа «ВИС».

vis-group.ru Строительство четвёртого моста через реку Обь в Новосибирске

«Строители приступили к устройству дорожного полотна будущей скоростной автомагистрали. В русловой части моста на 70% завершены работы по укладке слоя гидроизоляционного покрытия на площади около 15 000 кв. метров, — уточнил концессионер. — 114-метровый пилон, который будет удерживать вантовую часть моста, уже вырос до отметки в 92 метра».

Отметим, что срок завершения строительства в соответствии с концессионным соглашением — конец 2023 года. Сейчас на объекте занято более 1270 человек и 180 единиц специальной строительной техники.