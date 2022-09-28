Курган, 28 сентября, 2022, 19:47 — ИА Регнум. В Курганской области за восемь месяцев 2022 года индекс промышленного производства к уровню прошлого года вырос и составил 102,1%. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

ИА REGNUM Промышленность

Наибольший рост по индексу промпроизводства зафиксирован в производствах резиновых и пластмассовых изделий — 245,6%; электрического оборудования — 230,1%; машин и оборудования, не включенных в другие группировки — 125,9%; неметаллической минеральной продукции — 107,9%; мебели — 107,4%.

«Увеличение индекса по сравнению с прошлым годом говорит об устойчивом росте экономики. Запас прочности набран», — заявил директор областного департамента экономического развития Владимир Ковалёв.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Курганской области за январь–май 2022 года индекс промышленного производства составил 104,4% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.