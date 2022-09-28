Херсон, Бывш. УССР, , 19:46 — REGNUM Здание Политехнического университета в Херсоне разрушено в результате ракетного удара со стороны ВСУ 28 сентября, сообщает телеграм-канал «Главное в Херсоне».

Херсон Иван Шилов © ИА REGNUM

Информация о том, сколько человек получили ранения, уточняется, сообщил представитель экстренных служб. Кроме того, ударная волна выбила окна в стоящем по соседству доме.

Ранее ИА REGNUM сообщало об ударе ВСУ по гостинице в Херсоне, в результате которого двое мирных граждан получили ранения.

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