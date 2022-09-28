Боевики ВСУ разрушили здание Политехнического университета в Херсоне
Херсон, 28 сентября, 2022, 19:46 — ИА Регнум. Здание Политехнического университета в Херсоне разрушено в результате ракетного удара со стороны ВСУ 28 сентября, сообщает телеграм-канал «Главное в Херсоне».
Иван Шилов ИА REGNUM
Херсон
Информация о том, сколько человек получили ранения, уточняется, сообщил представитель экстренных служб. Кроме того, ударная волна выбила окна в стоящем по соседству доме.
Ранее ИА REGNUM сообщало об ударе ВСУ по гостинице в Херсоне, в результате которого двое мирных граждан получили ранения.