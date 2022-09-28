Москва, 28 сентября, 2022, 19:43 — ИА Регнум. Проект федерального закона на трехлетку предполагает постепенное увеличение расходов на здравоохранение, передает корреспондент ИА REGNUM 28 сентября.

Медицина

Так в 2023 году бюджетные ассигнования составят 1, 46 трлн рублей, в 2024 году — 1,49 трлн рублей, в 2025 году — 1,51 трлн рублей.

По отношению к объему ВВП соответствующего года доля расходов раздела «Здравоохранение» составит в 2023 — 1,0%, в 2024–2025 годах — 0,9%.

Доля в общем объеме расходов федерального бюджета на здравоохранение в 2023 и 2024 годах по сравнению с 2022 годом уменьшится и составит 5,1%, в 2024 и 2025 годах уменьшится и составит 5,2% и 5,4% соответственно.